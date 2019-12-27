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"Большая победа для страны". Зеленский прокомментировал получение компенсации "Нафтогазом"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что $2,9 млрд компенсации от "Газпрома" НАК "Нафтогаз України" уже на украинских счетах.

Зеленский назвал выплату компенсации "Газпромом" большой победой
Зеленский назвал выплату компенсации "Газпромом" большой победой
Фото: ЕРА

Президент Владимир Зеленский 27 декабря назвал в Telegram "еще одной победой" получение НАК "Нафтогаз України" $2,9 млрд компенсации от "Газпрома".

"Для кого-то, может, и маленькая. А для страны – большая", – добавил глава государства.

По его словам, согласно достигнутым договоренностям, деньги уже переведены на украинские счета.

В "Нафтогазі" отметили, что по результатам разбирательства в Стокгольмском арбитраже российский "Газпром" заплатил Украине в общей сложности $5 млрд.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начисляется пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать "Нафтогазу" расходы на судебный процесс.

В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

21 декабря 2019 года в "Газпроме" сообщили, что выплатят "Нафтогазу" до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыве арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений.

27 декабря стало известно, что переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества между "Нафтогазом" и "Газпромом" продолжатся с 1 января 2020 года.

Теги: Газпром, Россия, Украина, НАК Нафтогаз, Стокгольмский арбитраж, Владимир Зеленский, российский газ
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