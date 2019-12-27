В Еврокомиссии подтвердили, что "Оператор ГТС Украины" отделен и готов к работе по европейским правилам

Отделение "Оператора газотранспортной системы Украины" было необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу, отметил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

В Еврокомиссии подтверждают, что "Оператор газотранспортной системы Украины" готов к работе по европейским правилам. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович 27 декабря в Twitter.

"Рад отправить письмо, подтверждающее, что новосозданный "Оператор газотранспортной системы Украины" отделен и готов к работе в соответствии с законодательством ЕС", – написал Шефчович.

Он отметил, что это необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

Pleased to have sent the letter confirming that #Ukraine's newly established gas transmission system operator is unbundled and set to operate in line with EU law. Essential for the uninterrupted transit of #Russia's gas to Europe via Ukraine, as agreed in #TrilateralGasTalks. pic.twitter.com/TmoiLl9utz — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) December 27, 2019

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев в Facebook заявил, что письмо, подписанное Шефчовичем, – "окончательное признание успешности анбандлинга со стороны европейских партнеров".

"Мы сделали большую и качественную работу, которая существенно приблизила интеграцию Украины в единый европейский энергорынок. Работа нового "Оператора ГТС" позволит перевести все транзитные процедуры на европейские рельсы и усилит энергетическую безопасность в восточноевропейском регионе", – написал он.

17 ноября вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым "Нафтогазу" (анбандлинг), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №314 IX "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, который касается создания в Украине независимого оператора газотранспортной системы. Документ вступил в силу 11 декабря.

17 декабря секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию "Оператора газотранспортной системы Украины".

24 декабря компания "Оператор газотранспортной системы Украины" прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Премьер Алексей Гончарук сообщал, что "Оператор газотранспортной системы Украины" получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.