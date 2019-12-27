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Переговоры о транзите газа. В РФ заявили, что стороны договорились обнулить претензии по искам

Коммерческие условия нового соглашения по транзиту газа между Украиной и РФ будут взаимовыгодны, однако Россия не будет использовать газотранспортную систему Украины в прежнем объеме, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

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Новак: В будущем украинская инфраструктура будет востребована
Новак: В будущем украинская инфраструктура будет востребована 
Фото: minenergo.gov.ru

Российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. Об этом сегодня заявил министр энергетики России Александр Новак, пишут "Известия".

Он подчеркнул также, что в транзитное соглашение между двумя странами никакие изменения вноситься не будут.

Сейчас НАК "Нафтогаз України" и "Газпром" работают над подписанием конкретных документов, сказал Новак. Он высказал мнение, что коммерческие условия соглашения взаимовыгодны.

По словам Новака, Россия не будет использовать газотранспортную систему Украины в прежнем объеме, потому что, по его мнению, она изношена и требует модернизации. 

Он добавил, что в будущем украинская инфраструктура будет востребована потому, что "перспектива импорта газа в Европе будет также расти".

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявлял, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.

Витренко сообщил, что 26 декабря команды "Нафтогазу" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договора на транзит газа. 

Оржель сказал, что "Нафтогаз" и "Газпром" отзовут встречные иски из арбитража, однако РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, НАК Нафтогаз, переговоры, ГТС, транзит, инфраструктура
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