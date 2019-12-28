Адвокат Тытыч считает, что замена прокуроров в деле экс-беркутовцев – это нарушение законодательства

Факт замены генпрокурором Русланом Рябошапкой группы прокуроров в уголовном производстве в отношении экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", обвиняемых в убийстве протестующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, должен быть квалифицирован как вмешательство в деятельность прокуроров, считает адвокат семей Небесной сотни Виталий Тытыч.

Смена прокуроров в деле экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", обвиняемых в убийстве протестующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, является нарушением законодательства, убежден адвокат семей Небесной сотни Виталий Тытыч. Об этом он сказал в комментарии "Громадському" во время заседания суда 28 декабря.

"Это очевидный состав преступления со стороны генпрокурора, ст. 343 [Уголовного кодекса] –вмешательство в деятельность прокуроров. Поэтому здесь нечего комментировать, надо открывать уголовное производство", – сказал Тытыч.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд отпустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, в октябре меру пресечения для него смягчили до ночного домашнего ареста. 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца.

27 декабря суд начал рассматривать апелляцию на их арест.

В заседании принимала участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой. Прокурор Алексей Донской, который вел это дело с 2014 года, назвал смену группы неожиданностью. По его словам, в постановлении Рябошапки о смене группы были ошибки.

28 декабря суд продолжил заседание. На нем зачитали новое постановление о смене группы прокуроров. Алексей Донской, Янис Симонов и другие прокуроры, которых заменил Рябошапка, покинули заседание.

Адвокаты потерпевших заявляли отвод новой группе прокуроров, но суд не удовлетворил эти ходатайства.

По информации "Громадського", украинская сторона планирует в рамках нового обмена передать экс-беркутовцев в ОРДЛО.