Клуб читателей
ГОРДОН
 
Евромайдан

Противники обмена экс-беркутовцев собираются под Лукьяновским СИЗО

Активист Роман Синицын призвал устроить акцию под Лукьяновским СИЗО в Киеве на случай попыток вывезти экс-беркутовцев для обмена с ОРДЛО.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Экс-беркутовцев включили в список на обмен
Экс-беркутовцев включили в список на обмен
Фото: hromadske.ua

Под Лукьяновским СИЗО и Киевским апелляционным судом собираются противники обмена экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстрелах майдановцев на Институтской. Выйти на протест призвал активист Роман Синицын в Facebook.

Сбор назначили на 20.00 под Лукьяновским СИЗО на Дегтяревской, 13.

По словам Синицына в зале суда и возле него уже есть несколько сотен человек.

На афише мероприятия отмечается, что акцию планируют проводить до завершения обмена, который запланирован на 29 декабря.

https://www.facebook.com/romabra/posts/10206188749355821

Суд рассматривает апелляцию экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Тамтуру. Прокурор Сергей Куцый в ходе слушаний зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен с ОРДЛО.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Тамтура и Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд отпустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, в октябре меру пресечения для него смягчили до ночного домашнего ареста. 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца. 27 декабря суд начал рассматривать апелляцию на их арест. В заседании принимает участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже в декабре стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы "ДНР" подтвердили, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".

Теги: Киев, Украина, протесты, Беркут, СИЗО, Майдан, следствие, апелляция, Роман Синицын, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами, заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Дело рассматривает коллегия под председательством судьи Васильевой
Суд в Киеве отказал в отводе судей, рассматривающих дело экс-беркутовцев
Сегодня 19.30
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения экс-беркутовцам
Генпрокуратура сознательно отложила ближе к праздникам рассмотрение дел экс-беркутовцев, которых хотят обменять – СМИ
Сегодня 19.11
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения экс-беркутовцам
ПОЛИТИКА, ВОЙНА В УКРАИНЕ, Евромайдан
Экс-беркутовцы, обвиняемые в расстрелах протестующих на Майдане, есть в списках на обмен удерживаемыми лицами – прокурор
Сегодня 15.52
Луценко: Непризнанное зло в Москве объявит себя добром и будет уничтожать правду, за которую отдали жизни герои Небесной сотни
ВОЙНА В УКРАИНЕ
"Ненаказанное зло регенерируется". Луценко прокомментировал процесс подготовки обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО
Сегодня 14.39
В апелляционном суде рассматривают жалобу на меры пресечения экс-беркутовцам
ПОЛИТИКА
Адвокат Тытыч считает нарушением законодательства замену прокуроров в деле экс-беркутовцев
Сегодня 13.25
Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов
ПОЛИТИКА, Евромайдан
Новым прокурорам по делу экс-беркутовцев заявили отвод, суд ходатайства не удовлетворил
Сегодня 12.45
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS