"Ненаказанное зло регенерируется". Луценко прокомментировал процесс подготовки обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО

По словам бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, обвиняемые в убийстве протестующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года экс-сотрудники спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут" будут искажать правду о событиях во время Революции достоинства, если смогут избежать наказания в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и временно оккупированными территориями Донбасса.

Луценко: Непризнанное зло в Москве объявит себя добром и будет уничтожать правду, за которую отдали жизни герои Небесной сотни Фото: ЕРА

28 декабря бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил против освобождения экс-бойцов "Беркута", которых подозревают в расстреле активистов на Майдане в 2014 году, для обмена на лиц, удерживаемых на не подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

"Я понимаю, что надо вытаскивать из российских тюрем наших. Сам работал на обмены, в ходе которых домой вернулись сотни украинцев. Но, во-первых, за время моей каденции были осуждены 1200 террористов и еще 1300 находится на стадии следствия. Поэтому менять есть на кого. Во-вторых, дело об убийствах на Майдане надо сначала довести до приговора суда. И лишь затем менять", – написал он в Facebook.

По словам Луценко, добиться справедливого расследования дела будет невозможно, если подозреваемых отпустят на завершающей стадии судебного рассмотрения.

"Ненаказанное зло регенерирует себя. Непризнанное зло в Москве объявит себя добром и будет уничтожать правду, за которую отдали жизни герои Небесной сотни", – подытожил экс-глава ГПУ.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд отпустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, в октябре меру пресечения для него смягчили до ночного домашнего ареста. 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца.

27 декабря суд начал рассматривать апелляцию на их арест.

В заседании принимала участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой. Прокурор Алексей Донской, который вел это дело с 2014 года, назвал смену группы неожиданностью. По его словам, в постановлении Рябошапки о смене группы были ошибки.

28 декабря суд продолжил заседание.

По информации "Громадського", украинская сторона планирует в рамках нового обмена передать экс-беркутовцев в ОРДЛО.