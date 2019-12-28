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Видео: Нестор Воля / YouTube

Под Лукьяновским СИЗО устроили митинг против обмена экс-беркутовцев. Трансляция

Десятки украинцев собрались под Лукьяновским СИЗО, протестуя против обмена экс-беркутовцев, которых обвиняют в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года. Трансляцию ведет Нестор Воля. Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывших беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру под личное обязательство, так как они входят в список на обмен с ОРДЛО.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Теги: Киев, Украина, протесты, Беркут, СИЗО, Майдан, митинг, трансляция, украинцы, Апелляционный суд, личное обязательство
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