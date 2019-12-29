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Евромайдан

Судебное разбирательство в деле освобожденных экс-беркутовцев будет продолжено – ГПУ

В случае, если освобожденных экс-беркутовцев объявят в розыск, дело об убийствах на Евромайдане может рассматриваться в рамках заочного уголовного производства, отметили в Генпрокуратуре.

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В ГПУ не исключают, что экс-беркутовцев могут объявить в розыск
В ГПУ не исключают, что экс-беркутовцев могут объявить в розыск
Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook

Дело об убийстве на Евромайдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что обвиняемых экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" отпустили под личное обязательство. Об этом 28 декабря заявили в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ).

"После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности, прибывать по первому вызову суда. В случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск", – сказано в сообщении.

В ГПУ отметили, что "после объявления обвиняемых в межгосударственный и (или) международный розыск может быть принято решение об осуществлении заочного уголовного производства".

28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство экс-беркутовцев Александра Маринченко (у него был круглосуточный домашний арест), Сергея Тамтуру (находился под ночным домашним арестом), а также содержавшихся под стражей Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского.

Прокурор в ходе слушаний зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен с ОРДЛОВ заседании принимала участие новая группа прокуроров, назначенных гРябошапкой.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Тамтура и Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Янишевский.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже в декабре стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы "ДНР" подтвердили, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".

Теги: Евромайдан, Беркут, Генпрокуратура, ГПУ, ОРДЛО, суд, обмен удерживаемыми лицами
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