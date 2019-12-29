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Активисты продолжают блокировать выходы из Лукьяновского СИЗО, откуда должны вывезти экс-беркутовцев

Пока нет информации, удалось ли правоохранителям вывезти троих экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", обвиняемых в убийстве протестующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, из Лукьяновского СИЗО, отметил волонтер Роман Синицин.

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Под Лукьяновским СИЗО остаются активисты
Под Лукьяновским СИЗО остаются активисты
Фото: Bohdan Kutiepov / Facebook

По состоянию на 7.00 29 декабря активисты все еще оставались под Лукьяновским СИЗО в Киеве, откуда должны увезти троих экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", обвиняемых в убийстве протестующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. Об этом сообщает "Укринформ".

Агентство отметило, что людей меньше, чем было ночью. Они разделились на группы и дежурят у всех возможых выходов из СИЗО, откуда могут вывезти экс-беркутовцев.

Волонтер Роман Синицин в Facebook отметил, что пока нет информации, удалось ли правоохранителям вывезти экс-беркутовцев. Он сообщил, что люди продолжают блокировать выходы из СИЗО 13-й час подряд.

https://www.facebook.com/romabra/posts/10206191208377295

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство экс-беркутовцев Маринченко (у него был круглосуточный домашний арест), Тамтуру (находился под ночным домашним арестом), а также содержавшихся под стражей Зинченко, Аброськина и Янишевского.

В заседании принимала участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой 28 декабря. Один из них в ходе слушаний зачитал письмо Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен удерживаемыми лицами с представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Тамтуру и Маринченко вывезли из Киевского апелляционного суда на бронированном автомобиле. 

После того, как суд решил отпустить экс-беркутовцев, под Лукьяновским СИЗО начали собираться активисты. Они решили заблокировать все возможные выезды из изолятора, чтобы не дать вывезти троих обвиняемых. 

После встречи "Нормандской четверки" в Париже в декабре стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря. Террористы "ДНР" подтвердили, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".

Теги: Беркут, Роман Синицын, Лукьяновское СИЗО, обмен удерживаемыми лицами
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