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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В список для обмена с ОРДЛО вошли экс-боевик Лусварги и пенсионер, убивший украинского военнослужащего – СМИ

В ОРДЛО, по данным "Громадського радіо", могут передать экс-боевика из Бразилии Рафаэля Лусварги, которого приговорили к 13 годам тюрьмы. Кроме того, в списке на обмен есть, по информации "Радіо Свобода", пенсионер Николай Рубан, приговоренный к 15 годам за убийство украинского военного с помощью банки меда.

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Рубана приговорили к 15 годам лишения свободы
Рубана приговорили к 15 годам лишения свободы
Фото: Markian Lubkivskyi / Facebook

В рамках обмена удерживаемыми лицами боевикам из ОРДЛО передадут бразильца Рафаэля Лусварги, который сотрудничал с боевиками на Донбассе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает 28 декабря "Громадське радіо".

Лусварги якобы повезут на обмен в ночь на 29 декабря.

По данным "Радіо Свобода", в список на обмен внесен также пенсионер Николай Рубан, который в 2015 году с помощью банки с медом устроил взрыв в Луганской области, тогда погиб украинский военный.

Взрыв на блокпосту в Станице Луганской произошел 16 января 2015 года. К военным пришел мужчина, который подарил им трехлитровую банку меда. Когда они попытались попробовать мед, сработало заложенное в банку взрывное устройство, в результате чего один военный погиб, еще трое получили тяжелые ранения. О задержании злоумышленника стало известно 12 февраля того же года. В СБУ заявили, что деятельность террориста координировали сотрудники Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России.

30 марта 2016 года Сватовский районный суд Луганской области приговорил Рубана к 15 годам лишения свободы за совершение террористического акта.

25 января 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации. 17 августа Апелляционный суд Киева назначил новое рассмотрение дела Лусварги из-за существенных нарушений во время рассмотрения дела в первой инстанции. В декабре бразильца выпустили под личное обязательство.

Позже его задержали националисты и привели в СБУ. 2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд признал Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы "ДНР" подтвердили, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".

Теги: взрыв, боевики, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, Рафаэль Лусварги, обмен удерживаемыми лицами
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