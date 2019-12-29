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В рамках обмена украинской стороне могут передать минимум семь военнослужащих – СМИ

По данным агентства "Интерфакс-Украина", террористы могут вернуть Киеву военнослужащих Богдана Пантюшенко, Сергея Глондара, Александра Коринькова, Александра Геймура, Бориса Пундора, Сергея Иванчука и Ивана Деева. Также в списки на обмен могут быть включены военные Роман Фурцев и Юрий Евтушок.

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Киеву в рамках обмена могут вернуть Пантюшенко
Киеву в рамках обмена могут вернуть Пантюшенко
Фото: Повернись живим / Facebook

В рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей украинской стороне могут передать минимум семь военнослужащих. Об этом 28 декабря сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

Украине могут вернуть военнослужащего 1-й отдельной танковой бригады Богдана Пантюшенко, которого захватили боевики в районе донецкого аэропорта; а также Сергея Глондара и Александра Коринькова из 3-го полка спецназа ВСУ, которые попали в плен в районе Дебальцево Донецкой области. Всех троих военнослужащих террористы удерживают с 2015 года. 

Кроме них, по данным агентства, Украине могут вернуть старших солдат Александра Геймура и Бориса Пундора, которых боевики захватили в мае 2019 года в районе Новотроицкого Донецкой области. Их машина отклонилась от маршрута.

Также "Интерфакс-Украина" сообщает, что могут быть освобождены майор ВСУ Сергей Иванчук и сержант Иван Деев, захваченные террористами "ЛНР" в 2017 году.

Агентство пишет, что по неподтвержденной информации, боевики также могут передать Украине военнослужащего 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Романа Фурсова, захваченного в ноябре 2017 года во время боя в районе Крымского Луганской области и некоторое время считавшегося погибшим, а также военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады Юрия Евтушка, который был захвачен в мае 2018 года.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы "ДНР" также заявляли, что дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".

Боевики "ЛНР" заявили утром 29 декабря, что отправили удерживаемых украинских заложников к месту обмена в контрольный пункт въезда/выезда "Майорское" в Донецкой области.

По информации журналистки Сони Кошкиной, для ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" вылетел самолет из киевского аэропорта Борисполь.

Теги: Сергей Глондар, Александр Кориньков, Богдан Пантюшенко, обмен удерживаемыми лицами, Александр Геймур, Борис Пундор, Роман Фурсов, Юрий Евтушок
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