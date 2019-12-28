В рамках обмена боевики "ЛНР" вернут пленных военных Иванчука и Деева – СМИ

В феврале 2017 года в плен к боевикам "ЛНР" попали майор ВСУ Сергей Иванчук и сержант Иван Деев. По данным НВ и "Интерфакс-Украина", их планируют вернуть в рамках обмена удерживаемыми лицами.

В рамках обмена удерживаемыми лицами боевики "ЛНР" должны вернуть украинским властям майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Иванчука, который был захвачен в плен в 2017 году. Об этом со ссылкой на источник, привлеченный к процессу обмена, сообщает 28 декабря НВ.

Иванчук вместе с сержантом ВСУ Иваном Деевым пропали в ходе разведки 11 февраля 2017 года в Луганской области. Позже выяснилось, что они попали в плен к террористам "ЛНР". Боевики тогда показали видео, на котором военные якобы признаются в подготовке диверсий на территории РФ.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", Деева также планируют вернуть в рамках обмена.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы "ДНР" подтвердили, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".