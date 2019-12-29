По предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 наших ребят – Денисова

К месту обмена удерживаемыми лицами из ОРДЛО прибыли три автобуса с украинскими гражданами, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

29 декабря боевики "ДНР" и "ЛНР" передадут Украине 80 украинцев, сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"По предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения из ОРДЛО уже прибыли три автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах. После того как ребята переоденутся, начнется процесс верификации", – написала Денисова.

Обмен проходит в контрольном пункте въезда/выезда "Майорское" в Донецкой области.

Как заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова российским СМИ, украинской стороне готовы отдать 55 человек, Киев передаст 87.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен 29 декабря.