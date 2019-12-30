Обмен удерживаемыми лицами. Лутковская заявила, что 17 человек отказались ехать в ОРДЛО, еще около 30 – от участия в обмене

Лица, которые отказались от переезда на временно оккупированные территории Донбасса или от участия в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и "ЛДНР", продолжают отбывать наказание, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

В рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями отказались ехать в "ЛНР" и "ДНР" 17 человек, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская 29 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"17 лиц отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще более 30 человек, которые вообще отказались от участия в обмене. Они продолжают отбывать наказание", – сказала она на брифинге в аэропорту Борисполь после возвращения освобожденных украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский на этом же брифинге сообщил, что 17 человек, отказавшихся ехать в "ЛДНР", тоже продолжат отбывать наказание или вернутся в СИЗО.

"Они были в этом согласованном списке. Некоторые из них освобождаются в феврале [2020 года], некоторые – в марте. Они хотят быть в Украине. Это их выбор", – добавил президент.

Он сообщил, что всего украинская сторона освободила 81 человека.

Украинские власти предоставят поддержку тем, кто был освобожден в рамках обмена, но остался в "ЛДНР", "потому что там их семьи", если они захотят переехать на подконтрольные украинскому правительству территории, добавил Зеленский.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Самолет с освобожденными украинцами сел в Борисполе вечером.