Зеленский: Если бы у меня было 100 беркутовцев и мне предложили одного разведчика, я бы отдал их и вернул разведчика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение освободить пятерых бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут" Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру было условием для обмена удерживаемыми лицами с не подконтрольными Киеву территориями Донбасса.
Он сказал об этом 29 декабря во время брифинга в аэропорту Борисполь после встречи освобожденных украинцев, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"По поводу экс-беркутовцев, это условия, условия [для обмена по формуле] "всех на всех". Это условие этого обмена. Мы забирали наших героев. Это тяжелое было решение, политическое, это правда. Я считаю, что наши бойцы, военные, журналисты – они все – герои. Я уверен, что для нас приоритет – вернуть наших людей. С уважением отношусь ко всем родителям и родственникам, которые потеряли близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет. Но мы могли вернуть живых. Я уверен, что это приоритет", – сказал Зеленский.
Он отметил, что Зинченко, Тамтура, Янишевский, Маринченко и Аброськин, в отличие от освобожденных сегодня из ОРДЛО украинцев, "нормально, очень неплохо жили эти пять лет".
По его словам, в случае обвинительного приговора, экс-беркутовцы могли быть осуждены на "пять – шесть лет".
"Я вам больше скажу: если бы у меня было 100 беркутовцев и мне предложили одного разведчика, я бы им отдал 100 беркутовцев и вернул живого разведчика", – добавил он.
Зеленский заявил, что освобождение экс-беркутовцев "никак не повлияет" на расследование преступлений, совершенных на Майдане в 2014 году.
"Дела Майдана мы завершим, обязательно", – сказал он, отметив, что "не единожды встречался" с семьями героев Небесной сотни.
"Каждую секунду, каждый день этот обмен мог сорваться. Поэтому я действовал как президент Украины – возвращал живых. Это самое главное, мне так кажется. Это мой выбор", – резюмировал глава государства.
Зинченко, Тамтуру, Янишевского, Маринченко и Аброськина обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.
Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. В список освобожденных, который опубликовала Служба безопасности Украины, вошли 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.
Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.