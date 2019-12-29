Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Если бы у меня было 100 беркутовцев и мне предложили одного разведчика, я бы отдал их и вернул разведчика

Освобождение пятерых бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут" Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, которых обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства, не изменит ход расследования дел Майдана, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Дела Майдана мы завершим, обязательно
Зеленский: Дела Майдана мы завершим, обязательно
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение освободить пятерых бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут" Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру было условием для обмена удерживаемыми лицами с не подконтрольными Киеву территориями Донбасса.

Он сказал об этом 29 декабря во время брифинга в аэропорту Борисполь после встречи освобожденных украинцев, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По поводу экс-беркутовцев, это условия, условия [для обмена по формуле] "всех на всех". Это условие этого обмена. Мы забирали наших героев. Это тяжелое было решение, политическое, это правда. Я считаю, что наши бойцы, военные, журналисты – они все – герои. Я уверен, что для нас приоритет – вернуть наших людей. С уважением отношусь ко всем родителям и родственникам, которые потеряли близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет. Но мы могли вернуть живых. Я уверен, что это приоритет", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Зинченко, Тамтура, Янишевский, Маринченко и Аброськин, в отличие от освобожденных сегодня из  ОРДЛО украинцев, "нормально, очень неплохо жили эти пять лет".

По его словам, в случае обвинительного приговора, экс-беркутовцы могли быть осуждены на "пять – шесть лет".

"Я вам больше скажу: если бы у меня было 100 беркутовцев и мне предложили одного разведчика, я бы им отдал 100 беркутовцев и вернул живого разведчика", – добавил он.

Зеленский заявил, что освобождение экс-беркутовцев "никак не повлияет" на расследование преступлений, совершенных на Майдане в 2014 году.

"Дела Майдана мы завершим, обязательно", – сказал он, отметив, что "не единожды встречался" с семьями героев Небесной сотни.

"Каждую секунду, каждый день этот обмен мог сорваться. Поэтому я действовал как президент Украины – возвращал живых. Это самое главное, мне так кажется. Это мой выбор", – резюмировал глава государства.

Зинченко, Тамтуру, Янишевского, Маринченко и Аброськина обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. В список освобожденных, который опубликовала Служба безопасности Украины, вошли 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Теги: Беркут, Сергей Зинченко, Владимир Зеленский, Павел Аброськин, Александр Маринченко, Олег Янишевский, Сергей Тамтура, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS