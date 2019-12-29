Зеленский: Если бы у меня было 100 беркутовцев и мне предложили одного разведчика, я бы отдал их и вернул разведчика

Освобождение пятерых бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут" Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, которых обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства, не изменит ход расследования дел Майдана, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение освободить пятерых бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут" Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру было условием для обмена удерживаемыми лицами с не подконтрольными Киеву территориями Донбасса.

Он сказал об этом 29 декабря во время брифинга в аэропорту Борисполь после встречи освобожденных украинцев, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По поводу экс-беркутовцев, это условия, условия [для обмена по формуле] "всех на всех". Это условие этого обмена. Мы забирали наших героев. Это тяжелое было решение, политическое, это правда. Я считаю, что наши бойцы, военные, журналисты – они все – герои. Я уверен, что для нас приоритет – вернуть наших людей. С уважением отношусь ко всем родителям и родственникам, которые потеряли близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет. Но мы могли вернуть живых. Я уверен, что это приоритет", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Зинченко, Тамтура, Янишевский, Маринченко и Аброськин, в отличие от освобожденных сегодня из ОРДЛО украинцев, "нормально, очень неплохо жили эти пять лет".

По его словам, в случае обвинительного приговора, экс-беркутовцы могли быть осуждены на "пять – шесть лет".

"Я вам больше скажу: если бы у меня было 100 беркутовцев и мне предложили одного разведчика, я бы им отдал 100 беркутовцев и вернул живого разведчика", – добавил он.

Зеленский заявил, что освобождение экс-беркутовцев "никак не повлияет" на расследование преступлений, совершенных на Майдане в 2014 году.

"Дела Майдана мы завершим, обязательно", – сказал он, отметив, что "не единожды встречался" с семьями героев Небесной сотни.

"Каждую секунду, каждый день этот обмен мог сорваться. Поэтому я действовал как президент Украины – возвращал живых. Это самое главное, мне так кажется. Это мой выбор", – резюмировал глава государства.

Зинченко, Тамтуру, Янишевского, Маринченко и Аброськина обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. В список освобожденных, который опубликовала Служба безопасности Украины, вошли 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.