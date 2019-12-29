Киев гарантировал "процессуальную очистку" лицам, которых выдали в ОРДЛО – Грызлов

Представитель РФ в трехсторонней контактной группе трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов выразил надежду на то, что следующим шагом после обмена удерживаемыми лицами между Украиной и временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей будет работа по согласованию "правовых аспектов" особого статуса Донбасса.

Грызлов заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и "ЛДНР" является "шагом к дальнейшей реализации" Минских договоренностей Фото: ЕРА

Украина взяла на себя обязательство "не преследовать" лиц, которых выдали "ЛНР" и "ДНР", заявил представитель РФ в трехсторонней контактной группе трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов 29 декабря.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и "ЛДНР" является "шагом к дальнейшей реализации" Минских договоренностей, отметил Грызлов.

По его словам, Москва "надеется", что следующим шагом Украины будет "реализация политических обязательств", которые касаются согласования в ТКГ "правовых аспектов" особого статуса Донбасса, "в том числе, по закреплению данного статуса в Конституции".

Он добавил, что стороны обязались помиловать освобождаемых лиц, а Киев гарантировал "процессуальную очистку" тем, кого сегодня выдали ОРДЛО.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Среди тех, кого украинская сторона передала боевикам, были пятеро бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.