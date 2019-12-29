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Меркель и Путин обговорили обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО – Кремль

Канцлер Германии Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин "дали позитивную оценку" обмену удерживаемыми лицами, который прошел сегодня между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей, сообщили в Кремле.

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Меркель и Путин говорили по телефону
Меркель и Путин говорили по телефону
Фото: ЕРА

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин по телефону обсудили вопросы, связанные с Украиной, Сирией и Ливией, заявила пресс-служба Кремля.

В частности, в ходе разговора была "дана позитивная оценка" обмену удерживаемыми лицами между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей, который прошел сегодня на КПВВ "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области.

Кроме того, Меркель и Путин говорили о "сотрудничестве в газовой сфере".

"Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток – 2". Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года", – сказано в релизе.

Разговор состоялся по инициативе Меркель, добавили в Кремле.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Среди тех, кого украинская сторона передала боевикам, были пятеро бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, Украина, ОРДЛО, КПВВ Майорское, обмен удерживаемыми лицами
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