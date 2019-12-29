Пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане, передали "ЛДНР" – адвокат

По словам адвоката Валентина Рыбина, бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут" Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского передали в "ДНР", еще двоих беркутовцев – Александра Маринченко и Сергея Тамтуру – в "ЛНР". Всех их обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году.

Пятерых бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут" – Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, которых обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства, – передали на временно оккупированные территории Донбасса.

Об этом "Громадському" сообщил 29 декабря адвокат Валентин Рыбин, знакомый с процессом обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Отвечая на вопрос, отдали ли экс-беркутовцев и пересели ли они в автобусы боевиков, адвокат сказал: "Да".

По его словам, Зинченко, Аброськина и Янишевского передали в "ДНР", а Тамтуру и Маринченко – в "ЛНР".

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство экс-беркутовцев Маринченко (у него был круглосуточный домашний арест), Тамтуру (находился под ночным домашним арестом), а также содержавшихся под стражей Зинченко, Аброськина и Янишевского. Прокурор в ходе заседания зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен удерживаемыми лицами с представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что обвиняемых экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" отпустили под личное обязательство.

Тамтуру и Маринченко вывезли из Киевского апелляционного суда на бронированном автомобиле.

После того как суд решил отпустить экс-беркутовцев, под Лукьяновским СИЗО начали собираться активисты. Они решили заблокировать все возможные выезды из изолятора, чтобы не дать вывезти троих обвиняемых. Утром 29 декабря они продолжали находиться под СИЗО. После обеда акция завершилась, так как ее цель не была достигнута, сообщил координатор "Движения сопротивления капитуляции" Александр Иванов.

Адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев 29 декабря сообщил, что все они находятся в КПВВ "Майорское", где проходил обмен удерживаемыми лицами.

Офис президента Украины сообщил, что обмен удерживаемыми лицами уже завершился, в Украину вернулись 76 человек.