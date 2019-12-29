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Акцию против освобождения экс-беркутовцев под Лукьяновским СИЗО намерены завершать

Цель акции под Лукьяновским СИЗО против обмена бывших сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", обвиняемых в расстрелах протестующих во время Революции достоинства, не была достигнута, отметил координатор "Движения сопротивления капитуляции" Александр Иванов.

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Акцию под СИЗО намерены завершить
Акцию под СИЗО намерены завершить
Фото: hromadske.ua

Акцию под Лукьяновским СИЗО в Киеве против освобождения бывших сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", обвиняемых в расстрелах протестующих во время Революции достоинства, завершают. Об этом "Громадському" 29 декабря сообщил координатор "Движения сопротивления капитуляции" Александр Иванов.

Он сказал, что цель акции не была достигнута.

"Эту информацию я прочитал только что, "Беркут" обменяли. Что могу сказать? Сегодня были растоптаны правосудие и Революция достоинства. Никаких шансов теперь наказать убийц Небесной сотни, выяснить правду нет. Я думаю, акция будет заканчиваться, поскольку цель ее, к сожалению, не была достигнута", – сказал он.

Нардепу от "Европейской солидарности" Виктории Сюмар в СИЗО сообщили, что "незаконно удерживаемых лиц" в изоляторе сейчас нет.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство экс-беркутовцев Александра Маринченко (у него был круглосуточный домашний арест), Сергея Тамтуру (находился под ночным домашним арестом), а также содержавшихся под стражей Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского. Прокурор в ходе заседания зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен удерживаемыми лицами с представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что обвиняемых экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" отпустили под личное обязательство. 

Тамтуру и Маринченко вывезли из Киевского апелляционного суда на бронированном автомобиле.

После того как суд решил отпустить экс-беркутовцев, под Лукьяновским СИЗО начали собираться активисты. Они решили заблокировать все возможные выезды из изолятора, чтобы не дать вывезти троих обвиняемых.  Утром 29 декабря они продолжали находиться по СИЗО.

Адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев 29 декабря сообщил, что все они находятся в КПВВ "Майорское", где проходит обмен удерживаемыми лицами 

По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, Украине в рамках обмена могут передать 80 человек. Первых 25 заложников боевики уже отпустили.

Теги: Беркут, Лукьяновское СИЗО, обмен удерживаемыми лицами
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