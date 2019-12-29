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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики "ЛНР" передали украинской стороне 25 человек. СМИ опубликовали список освобожденных

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Украину в результате обмена удерживаемыми лицами должны вернуться около 80 граждан. Боевики "ЛНР" уже передали 25 человек, "РБК-Украина" опубликовала неполный список.

Обмен проходит 29 декабря в контрольном пункте въезда/выезда "Майорское" в Донецкой области
Обмен проходит 29 декабря в контрольном пункте въезда/выезда "Майорское" в Донецкой области
Фото: ЕРА

Боевики "ЛНР" 29 декабря около пункта пропуска "Майорское" в Донецкой области передали украинской стороне 25 человек. Это следует из трансляции Офиса президента Украины в Facebook.

После этого Украине должны передать людей боевики "ДНР".

Переданных украинцев доставят в Краматорск Донецкой области, а оттуда они прибудут в киевский аэропорт Борисполь.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/541419196717955/

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Украину в результате этого обмена должны вернуться около 80 граждан. Она подтвердила в Facebook, что первые украинцы из списков на обмен уже освобождены.

"Освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса – Сергей Иванчук, Юрий Евтушок, Иван Деев, Романа Фурсов. Все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории", – написала омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/3297020993703960

"РБК Украина" опубликовало первый список из 21 освобожденного украинца.

  • Эдик Алаян
  • Николай Ульянов
  • Воронина
  • Татьяна Горбулич
  • Владимир Данильченко
  • Юрий Евтушок
  • Валентина Еременко
  • Сергей Иванчук
  • Роман Каргишка
  • Владимир Давацкий
  • Олег Катышев
  • Анастасия Мухина
  • Денис Олейник
  • Александр Пауков
  • Михаил Сикацкий
  • Валерий Семенов
  • Анатолий Семеренко
  • Елена Сорокина
  • Валерий Тарасюк
  • Юрий Кучин
  • Роман Курсов

"Громадське радіо" обнародовало в Twitter фото владелицы зоомагазина в Первомайске Луганской области Елены Сорокиной. Она вышла в куртке с надписью "Моя страна – Украина".

Обмен проходит 29 декабря в контрольном пункте въезда/выезда "Майорское" в Донецкой области.

Как заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова российским СМИ, украинской стороне готовы отдать 55 человек, Киев передаст 87.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен 29 декабря.

Теги: Украина, Донбасс, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе, обмен удерживаемыми лицами
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