Боевики "ЛНР" передали украинской стороне 25 человек. СМИ опубликовали список освобожденных

Боевики "ЛНР" 29 декабря около пункта пропуска "Майорское" в Донецкой области передали украинской стороне 25 человек. Это следует из трансляции Офиса президента Украины в Facebook.
После этого Украине должны передать людей боевики "ДНР".
Переданных украинцев доставят в Краматорск Донецкой области, а оттуда они прибудут в киевский аэропорт Борисполь.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Украину в результате этого обмена должны вернуться около 80 граждан. Она подтвердила в Facebook, что первые украинцы из списков на обмен уже освобождены.
"Освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса – Сергей Иванчук, Юрий Евтушок, Иван Деев, Романа Фурсов. Все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории", – написала омбудсмен.
"РБК Украина" опубликовало первый список из 21 освобожденного украинца.
"Громадське радіо" обнародовало в Twitter фото владелицы зоомагазина в Первомайске Луганской области Елены Сорокиной. Она вышла в куртке с надписью "Моя страна – Украина".
December 29, 2019
Обмен проходит 29 декабря в контрольном пункте въезда/выезда "Майорское" в Донецкой области.
Как заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова российским СМИ, украинской стороне готовы отдать 55 человек, Киев передаст 87.
После встречи "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен 29 декабря.