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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Все пять освобожденных экс-беркутовцев находятся в пункте пропуска "Майорское", где проходит обмен – адвокат

Протестующие против освобождения экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах протестующих во время Революции достоинства, до сих пор частично пытаются блокировать Лукьяновское СИЗО, чтобы не допустить их вывоз для обмена на Донбасс, сообщают "Ґрати".

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Обмен начался 29 декабря
Обмен начался 29 декабря
Фото: EPA

Бывшие сотрудники спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут" Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Александр Маринченко, Олег Янишевский и Сергей Тамтура, обвиняемые в убийстве протестующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, находятся в контрольном пункте въезда/выезда "Майорское" в Донецкой области, где 29 декабря проходит обмен удерживаемыми лицами. Об этом "Ґратам" сказал их адвокат Игорь Варфоломеев.

При этом, по информации издания, протестующие против освобождения экс-беркутовцев, до сих пор частично пытаются блокировать Лукьяновское СИЗО, чтобы не допустить их вывоз для обмена.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство экс-беркутовцев Маринченко (у него был круглосуточный домашний арест), Тамтуру (находился под ночным домашним арестом), а также содержавшихся под стражей Зинченко, Аброськина и Янишевского.

В заседании принимала участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой 28 декабря. Один из них в ходе слушаний зачитал письмо Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен удерживаемыми лицами с представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Тамтуру и Маринченко вывезли из Киевского апелляционного суда на бронированном автомобиле.

После того как суд решил отпустить экс-беркутовцев, под Лукьяновским СИЗО начали собираться активисты. Они решили заблокировать все возможные выезды из изолятора, чтобы не дать вывезти троих обвиняемых.  Утром 29 декабря они продолжали находиться по СИЗО.

Обмен удерживаемыми лицами на Донбассе начался 29 декабря. По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, Украине могут передать 80 человек.

Теги: Евромайдан, Луганская область, Беркут, Донецкая область, Революция достоинства, война в Украине, обмен удерживаемыми лицами
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