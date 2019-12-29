Офис президента: 76 наших – в безопасности, на подконтрольной Украине территории

Обмен удерживаемыми лицами 29 декабря завершен, проинформировали в Офисе президента Украины.

Боевики "ДНР" и "ЛНР" передали украинской стороне 76 человек в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря, сообщила в Facebook пресс-служба Офиса президента Украины.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших – в безопасности, на подконтрольной Украине территории", – сказано в сообщении.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Боевики "ЛНР" передали 25 украинцев, они находятся на подконтрольной украинскому правительству территории. Представитель боевиков "ЛНР" Ольга Кобцева сообщала, что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 25 человек, а "забрали 63 человека". "Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила сегодня, что украинская сторона передала в оккупированные районы Донецкой области 60 человек, при этом боевики "ДНР" и "ЛНР" освободили 52 украинца.

Морозова говорила 29 декабря российским СМИ, что всего украинской стороне готовы отдать 55 человек, Киев передаст 87. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Украину в результате обмена должны вернуться около 80 граждан.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.