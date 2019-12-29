Процедура обмена удерживаемыми лицами завершена – "омбудсмен ДНР"

Украинская сторона передала в оккупированные районы Донецкой области 60 человек, при этом боевики "ДНР" и "ЛНР" освободили 52 украинца. Такие цифры озвучила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.

Процедура обмена удерживаемыми лицами между боевиками "ДНР" и "ЛНР" завершена, заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, сообщает 29 декабря ТАСС.

По словам Морозовой, украинская сторона передала в оккупированные районы Донецкой области 60 человек, при этом боевики "ДНР" и "ЛНР" освободили 52 украинца.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Боевики "ЛНР" передали 25 украинцев, они находятся на подконтрольной украинскому правительству территории. Представитель боевиков "ЛНР" Ольга Кобцева при этом сообщала, что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 25 человек, а "забрали 63 человека".

Морозова заявляла сегодня российским СМИ, что всего украинской стороне готовы отдать 55 человек, Киев передаст 87. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Украину в результате обмена должны вернуться около 80 граждан.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.