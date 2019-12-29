Девять человек отказались от обмена и остались на подконтрольных Украине территориях – представитель боевиков "ЛНР"

Боевики "ЛНР" передали украинской стороне 25 человек в обмен на 63, заявила представитель боевиков Ольга Кобцева.

Обмен проходит 29 декабря в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области Фото: Людмила Денісова / Facebook

Девять человек отказались от обмена удерживаемыми лицами и остались на подконтрольных Украине территориях, заявила представитель боевиков "ЛНР" Ольга Кобцева, сообщает 29 декабря ТАСС.

По словам Кобцевой, боевики "ЛНР" передали украинской стороне 25 человек, а "забрали 63 человека".

Опубликован список из 25 украинцев, освобожденных в рамках этой части обмена. Он проходит 29 декабря в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

Как заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова российским СМИ, всего украинской стороне готовы отдать 55 человек, Киев передаст 87. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Украину в результате обмена должны вернуться около 80 граждан.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен 29 декабря.