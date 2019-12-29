Украина передала боевикам в рамках обмена Лусварги, Долженкова, Гаджиева – адвокат

Кроме бразильца Рафаэля Лусварги, Украина в рамках обмена удерживаемыми лицами передала боевикам гражданина РФ Руслана Гаджиева, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе; фигуранта дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года Сергея Долженкова; россиянина Олега Доронина, который воевал на Донбассе, украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемую в государственной измене. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин.

В рамках обмена удерживаемыми лицами Украина передала боевикам "ДНР" и "ЛНР" бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований, заявил 29 декабря hromadske его адвокат Валентин Рыбин.

Кроме Лусварги, Украина передала боевикам еще нескольких клиентов Рыбина: гражданина РФ Руслана Гаджиева, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе; фигуранта дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года Сергея Долженкова; россиянина Олега Доронина, который воевал на Донбассе (его в 2016 году приговорили к 13 годам тюрьмы), украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемую в государственной измене.

В то же время включенный в список Александр Каратай, которого освободили из-под стражи вместе с Мастикашевой, отказался переходить на подконтрольную боевикам территорию и участвовать в обмене, рассказал Рыбин.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Боевики "ЛНР" передали 25 украинцев, они находятся на подконтрольной украинскому правительству территории. Представитель боевиков "ЛНР" Ольга Кобцева сообщала, что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 25 человек, а "забрали 63 человека". "Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила сегодня, что украинская сторона передала в оккупированные районы Донецкой области 60 человек, при этом боевики "ДНР" и "ЛНР" освободили 52 украинца.

Морозова говорила 29 декабря российским СМИ, что всего украинской стороне готовы отдать 55 человек, Киев передаст 87. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Украину в результате обмена должны вернуться около 80 граждан.

Офис президента Украины пока не опубликовал списки.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.