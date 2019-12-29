22 человека не согласились, чтобы их передавали боевикам "ДНР" и "ЛНР" в рамках обмена – СМИ

Собеседник "Украинской правды" не назвал точное количество людей, переданных в рамках обмена между Киевом и временно оккупированными территориями, отметив, что процесс еще продолжается.

В рамках обмена удерживаемыми лицами 22 человека не согласились, чтобы их передали боевикам "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источник.

"22 человека отказались переходить к сепарам", – сказал он.

Собеседник не назвал точное количество переданных людей, отметив, что процесс еще продолжается.

Российское агентство "Интерфакс" сообщило, что два человека отказались возвращаться из временно оккупированного Донецка на подконтрольную правительству территорию Украины.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Он проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

"Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявляла сегодня российским СМИ, что всего украинской стороне готовы отдать 55 человек, а Киев передаст 87. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Украину в результате обмена должны вернуться около 80 граждан.

В Офисе президента сообщали о первых 25 переданных Киеву гражданах.

Морозова позже заявила, что процедура обмена удерживаемыми лицами завершена. По ее данным, украинская сторона передала в оккупированные районы Донецкой области 60 человек, при этом боевики "ДНР" и "ЛНР" освободили 52 украинца. Представитель "ЛНР" Ольга Кобцева сообщала, что террористам "ЛНР" Украина передала 63 человека, девять от обмена отказались.