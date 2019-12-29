Освобожденный заложник: "Путин напал на мою страну и топчет мою землю"

Освобожденный из плена на территории ОРДЛО житель Макеевки Донецкой области Василий Савин выступил с речью после проведения обмена. Он обвинил президента России Владимира Путина в агрессии против Украины.

Житель Макеевки Донецкой области Василий Савин, который провел пять лет в плену на оккупированной территории Донбасса, 29 декабря после обмена выступил с речью. Видео от Assоciated Press опубликовало в Twitter "Радіо Свобода".

"Владимир Путин напал на мою страну, топчет мою землю и прикидывается, что нет", – заявил он.

По словам Савина, его пять лет продержали в подвале, где его пытали представители России. Он добавил, что охраной занимались бойцы воздушно-десантных войск РФ.

Савин заявил, что после такого заключения попасть на три месяца в колонию было для него, как визит в санаторий.

"Мы надолго не прощаемся. Мы вернемся. Это наша земля. Это мой родной город", – добавил он.

Звернення Василя Савіна, якого звільняють з ОРДО pic.twitter.com/pGYISsKylG — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 29, 2019

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Среди тех, кого украинская сторона передала боевикам, были пятеро бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.