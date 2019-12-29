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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский журналист Асеев освобожден

Сегодня день, когда мечты становятся реальностью, заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Он опубликовал фото освобожденного из плена в оккупированном Донецке украинского журналиста Станислава Асеева.

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Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года
Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года
Фото: svoboda.org

Украинский журналист Станислав Асеев на свободе, его передали украинской стороне в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Наконец! Украинский журналист Станислав Асеев на свободе! Национальный союз журналистов Украины с июня 2017 года требовал освобождения нашего коллеги из плена. Европейская и Международная федерации журналистов поддерживали нас в требованиях свободы для журналиста! Сегодня день, когда наши мечты становятся реальностью", – написал Томиленко.

Он поздравил Асеева со свободой и опубликовал его фото среди других освобожденных украинцев.

"Поздравляем с сегодняшним днем и всю команду "Радіо Свобода Україна". Именно вы ежедневно были на передовой освобождения Станислава из плена в Донецке", – добавил Томиленко.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/2600160216735493

Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года. В конце июля того же года боевики "ДНР" подтвердили, что "арестовали" журналиста и открыли против него "уголовное дело" за шпионаж. 22 октября 2019 года появилась информация, что "суд" в ОРДЛО "приговорил" Асеева к 15 годам колонии строгого режима. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с "приговором" украинскому журналисту.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Теги: Россия, Донецк, Украина, ДНР, журналисты, война в Украине, война на Донбассе, Станислав Асеев, Сергей Томиленко, обмен удерживаемыми лицами
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