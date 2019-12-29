Ни суд, ни прокуратура не смогли выполнить свой конституционный долг по делу о расстрелах героев Небесной сотни – заявление активистов

Внезапная замена прокуроров в уголовном производстве и "очевидное давление на суд" с целью изменения мер пресечения бывшим сотрудникам спецподразделения Министерства внутренних дел "Беркут", обвиняемым в расстрелах протестующих во время Революции достоинства, являются огромной угрозой для системы правосудия и верховенства права, заявили украинские общественные организации.

Освобождение экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел "Беркут", обвиняемых в расстрелах протестующих на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года, в условиях давления на суд является угрозой для системы правосудия в Украине. Об этом говорится в заявлении ряда общественных организаций, опубликованном 29 декабря на сайте правозащитной организации Transparency International Ukraine.

Активисты заявили, что власти приняли политическое решение об обмене экс-беркутовцев на украинских заложников, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях, и в такой ситуации нет единого очевидно правильного выбора, но решение "подрывает ценности верховенства права, справедливости и достоинства и может разделить общество, посеяв ненависть между различными группами украинцев".

В заявлении говорится, что в таких ситуациях арбитром в обществе должны быть прокуратура и суд.

"К сожалению, ни суд, ни прокуратура не смогли выполнить свой конституционный долг по делу о расстрелах героев Небесной сотни. Внезапная замена прокуроров по делу, очевидное давление на суд с целью изменения мер обвиняемым экс-беркутовцам и освобождение последних для обмена являются огромной угрозой для системы правосудия и верховенства права", – заявили активисты.

Они отметили, что подсудимые находились под стражей и это обосновывается обстоятельствами уголовного производства и уже продемонстрированными доказательствами.

"Вместо этого мы стали свидетелями того, как резко и очевидно система правосудия подменяет закон политическим решением. Без приговора по делу и вопреки законным основаниям совершаются действия, направленные на изменение мер пресечения с целью освобождения экс-беркутовцев из-под стражи. Мы уверены, что такие действия и решения власти разрушают остатки доверия к системе правосудия и прежде всего к последним попыткам реформировать как прокуратуру, так и судебную систему. Ведь любые попытки очистки прокуратуры и судов теряют свою целесообразность, когда сталкиваются с политическим "ручным" управлением со стороны власти, вопреки требованиям закона. Государство Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланиям государства-агрессора", – говорится в заявлении.

Активисты потребовали от властей найти способ решения ситуации, который был бы правовым и вызывающим доверие у граждан, а также обеспечить независимость судов и прокуратуры.

Под заявлением подписались "Центр противодействия коррупции", Transparency International Ukraine, "Автомайдан", StateWatch, движение "Чесно" и ряд других организаций.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство экс-беркутовцев Александра Маринченко (у него был круглосуточный домашний арест), Сергея Тамтуру (находился под ночным домашним арестом), а также содержавшихся под стражей Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского. Прокурор в ходе заседания зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен удерживаемыми лицами с представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что обвиняемых экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" отпустили под личное обязательство.

Тамтуру и Маринченко вывезли из Киевского апелляционного суда на бронированном автомобиле.

Под Лукьяновским СИЗО, где удерживались трое остальных экс-беркутовцев, вечером 28 декабря началась акция протеста. Организаторы решили ее завершить 29 декабря, так как цель, по их словам, не была достигнута. Адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев 29 декабря сообщил, что все они находятся в КПВВ "Майорское", где проходит обмен удерживаемыми лицами.

В рамках обмена Украине передали 76 человек, сообщил Офис президента.

Представители боевиков "ДНР" заявляли, что Украина передала им 60 человек, а террористы "ЛНР" говорили, что забрали 63 граждан.