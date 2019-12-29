Посольство США об обмене: Агрессия России ставит руководителей Украины перед тяжелым выбором, мы стоим на стороне украинских партнеров

Посольство США в Украине приветствовало освобождение украинцев в рамках обмена удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря.

США на стороне многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму Фото: pixabay.com

Американское посольство в Украине стоит на стороне украинских партнеров в вопросе обмена удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря, сообщила в Facebook пресс-служба посольства США в Украине.

"Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных с подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в нормандском формате 9 декабря. Учитывая то, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед тяжелым выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму", – сказано в сообщении.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Среди тех, кого украинская сторона передала боевикам, были пятеро бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.