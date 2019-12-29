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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена – Сивохо

В рамках обмена в Украину с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей вернулись 76 человек, четверо решили остаться в ОРДЛО из-за семей, но освобождены боевиками, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

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Обмен удерживаемыми лицами проходил на КПВВ "Майорское"
Обмен удерживаемыми лицами проходил на КПВВ "Майорское"
Фото: Офіс Президента / Facebook

29 декабря в рамках обмена с не подконтрольными Киеву территориями Донбасса Украина забрала 76 человек, выдала 127. Об этом в комментарии "Громадському" рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

"Отдали 127, забрали 76. Договорились о [возвращении в Украину] 80, но четыре человека остались из-за семьи, они освобождены", – сказал Сивохо.

Он отметил, что Украина была готова отдать в "ЛДНР" 141 человека, но 14 отказались. В то же время представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская уточнила, что точные данные по количеству переданных и лиц, отказавшихся ехать в ОРДЛО в рамках обмена, уточняются и будут названы позже.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Боевики "ЛНР" передали 25 украинцев, они находятся на подконтрольной украинскому правительству территории. Представитель боевиков "ЛНР" Ольга Кобцева сообщала, что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 25 человек, а "забрали 63 человека". "Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила сегодня, что украинская сторона передала в оккупированные районы Донецкой области 60 человек, при этом боевики "ДНР" и "ЛНР" освободили 52 украинца.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Теги: Украина, СНБО, Валерия Лутковская, ОРДЛО, КПВВ Майорское, Сергей Сивохо, обмен удерживаемыми лицами
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