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Воевавший за "ДНР" бразилец Лусварги после обмена намерен уехать в РФ – СМИ

Бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне незаконного вооруженного формирования "ДНР", и был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и временно оккупированными территориями Донбасса, отказался уезжать в Бразилию и решил отправиться в РФ, сообщает "Громадське радіо".

В мае 2019 года суд приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации
В мае 2019 года суд приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации
Фото: radiosvoboda.org

Бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне незаконного вооруженного формирования "ДНР", намерен уехать в Россию после обмена удерживаемыми лицами, в рамках которого его передали боевикам "ЛДНР". Об этом сообщило "Громадське радіо", ссылаясь на собственный источник. 

По данным журналистов, сначала планировалось, что Лусварги отправится из Киева в аэропорт Борисполь, а оттуда – в Бразилию, однако он отказался. Вместо этого бразилец решил уехать из контрольного пункта въезда-выезда "Майорское", где проходил обмен, в оккупированный боевиками Луганск, а оттуда – в РФ. 

25 января 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации. 17 августа Апелляционный суд Киева назначил новое рассмотрение дела Лусварги из-за существенных нарушений во время рассмотрения дела в первой инстанции. В декабре бразильца выпустили под личное обязательство.

Позже его задержали националисты и привели в СБУ. 2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд признал Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" прошел 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Служба безопасности Украины обнародовала список освобожденных украинцев, среди которых 12 военных и 64 гражданских лица

Среди тех, кого украинская сторона передала боевикам, были пятеро бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Теги: Россия, Украина, Луганск, Бразилия, аэропорт, террористы, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, Рафаэль Лусварги, обмен удерживаемыми лицами
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