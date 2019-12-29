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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В день обмена боевики три раза обстреляли позиции украинской армии – штаб ООС

29 декабря украинские власти провели обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО. Боевики в этот день продолжили нарушать режим прекращения огня.

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Война на Донбассе началась в 2014 году
Война на Донбассе началась в 2014 году
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Вооруженные формирования России 29 декабря три раза обстреляли позиции украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Боевики вели обстрел из гранатометов разных систем и другого стрелкового оружия возле Новотроицкого и Николаевки в Донецкой области.

Никто из украинских военнослужащих не был ранен.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/751967341962551

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Среди тех, кого украинская сторона передала боевикам, были пятеро бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Теги: Россия, Донбасс, боевики, Николаевка, прекращение огня, Новотроицкое, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
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