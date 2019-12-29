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Крымских пленных включат в следующий этап обмена – представительство президента Украины в АРК

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями Донбасса, который прошел 29 декабря, является первым этапом освобождения украинских пленных в РФ, аннексированном ею Крыму и "ЛДНР", заявили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.

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По данным украинского обмудсмена, на территории РФ и аннексированного Крыма остается более 110 незаконно удерживаемых украинцев
По данным украинского обмудсмена, на территории РФ и аннексированного Крыма остается более 110 незаконно удерживаемых украинцев
Фото: krymr.com

Жители аннексированного Россией Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения удерживаемых лиц. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 29 декабря на сайте представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается: сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины [Владимиром Зеленским], на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения. Ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт", – сказано в заявлении.

В представительстве добавили, что сейчас продолжается работа по освобождению украинцев.

"Мы уверены, что наказание за преступления, совершенные Российской Федерацией через своих агентов или в Киеве во время событий Революции достоинства, или же в Крыму и на территории Донецкой и Луганской областей и в целом Украины, состоится. Виновные понесут ответственность", – подчеркивается в заявлении.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Служба безопасности Украины опубликовала список освобожденных, в который вошли 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.

Среди тех, кого украинская сторона передала боевикам, были пятеро бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

В сентябре украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на территории России и аннексированного Крыма остается более 110 незаконно удерживаемых украинцев.

Теги: Россия, Крым, Украина, крымские татары, пленные, обмен удерживаемыми лицами
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