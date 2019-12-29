Самолет с украинцами, которых освободили из ОРДЛО, сел в Борисполе

Украинцы, которых освободили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями Донбасса, прилетели в аэропорт Борисполь, где их встречают родственники и президент Владимир Зеленский.

В аэропорту Борисполь сел военный самолет ИЛ-76, на борту которого прилетели 76 украинцев, освобожденных в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями Донбасса, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Борт приземлился в аэропорту, где освобожденных украинцев встречают их родственники и президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Служба безопасности Украины опубликовала список освобожденных, в который вошли 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.

Среди тех, кого украинская сторона передала боевикам, были пятеро бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.