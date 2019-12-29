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Видео: Радіо Свобода / YouTube

В Борисполе встретили украинцев, которых забрали из ОРДЛО. Трансляция

29 декабря между Украиной и ОРДЛО прошел обмен удерживаемыми лицами. Украина выдала не подконтрольным Киеву территориям Донбасса 127 человек и забрала 76. Трансляцию встречи освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь провело "Радіо Свобода". Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" прошел сегодня у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. В результате обмена в Украину вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских лица, которые были в плену боевиков. "ЛДНР" выдали бразильца Рафаэля Лусварги и пятерых экс-беркутовцев, которые обвиняются в расстрелах протестующих во время Революции достоинства.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Теги: Украина, Беркут, пленные, военнослужащий, ОРДЛО, ЛДНР, обмен удерживаемыми лицами
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