Украина выдала "ДНР" чеченца, обвиняемого в нападении на Окуеву и Осмаева – журналистка

За три дня до обмена удерживаемыми лицами между Украиной и временно оккупированными территориями Донбасса суд снял обвинения с чеченца, известного как Артур Денисултанов, пишет журналистка Екатерина Сергацкова. Денисултанова обвиняли в покушении на командира украинского добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, военнослужащую Амину Окуеву в июне 2017 года.

29 декабря в рамках обмена военнопленными Украина выдала "ДНР" чеченца, известного как Артур Денисултанов, которого обвиняли в покушении на командира украинского добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, военнослужащую Амину Окуеву. Об этом заявила в Facebook журналистка Екатерина Сергацкова.

"Артур Денисултанов, он же Кринари, он же Динго и обладатель еще множества имен, – чеченец, которого обвинили в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева летом 2017-го, – сегодня в числе других отправился по обмену в "ДНР", а оттуда поедет на родину в Россию. Он провел в украинском СИЗО два с половиной года в ожидании вердикта суда, и за три дня до обмена с него сняли обвинения", – написала она.

1 июня 2017 года в Киеве мужчина, выдававший себя за журналиста, ранил Осмаева. Окуева утверждала, что в ответ несколько раз выстрелила в преступника. И Осмаев, и нападавший были госпитализированы в тяжелом состоянии, но выжили.

Пресса писала о связях предполагаемого киллера Денисултанова с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Осмаев, Окуева, а также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказывали мнение, что за покушением стоят "некоторые лидеры Российской Федерации".

30 октября в Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена была смертельно ранена в голову. В прокуратуре заявили, что июньское и октябрьское покушения на супругов могут быть связаны.

В мае 2018 года Денисултанов заявил в интервью "Новой газете", что считает себя военнопленным. Он говорил, что с августа 2017 года находится в списках на обмен с "ДНР".

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Самолет с освобожденными украинцами сел в Борисполе вечером.