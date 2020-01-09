По данным разведки, самолет МАУ в Иране сбила иранская ракета – Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что иранская ракета могла сбить Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" непреднамеренно.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана сбила иранская ракета "земля-воздух". Об этом 9 января во время брифинга, который транслировал CBC News, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные разведки.

"У нас есть разведданные из разных источников, включая данные наших союзников и данные нашей разведки, которые указывают, что самолет сбила иранская ракета класса "земля – воздух". Это могло быть непреднамеренно", – заявил он.

Трюдо отметил, что Канада хочет привлечь своих специалистов к расследованию.

Он подчеркнул, что выводы сделаны на основе предварительного анализа.

"Поэтому важно провести тщательное и полное расследование, чтобы сделать окончательные выводы", – сказал премьер Канады.

Журналисты спросили у Трюдо, как с учетом полученной информации можно доверять расследованию иранской стороне.

"Мы понимаем, что в этой ситуации нам потребуется еще больше ясности, ще больше ответов, поэтому мы призываем к полному и заслуживающему доверия расследованию. Мы понимаем, что это могло произойти случайно, но это делает выяснение причин произошедшего еще более важным", – сказал он

Премьер-министр отказался сообщить подробности, отметив, что нужно получить больше данных.

Трюдо дал пресс-конференцию спустя несколько часов после того, как американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке сообщили, что самолет "Международных авиалиний Украины" мог по ошибке быть сбит ракетой системы противовоздушной обороны Ирана. Чиновники на условиях анонимности сообщили журналу Newsweek, что самолет мог быть поражен ракетой созданного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор". Канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в США все больше склоняются к версии, что самолет был по ошибке сбит Ираном. В Иране сомневаются, что самолет МАУ могла сбить иранская ракета.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Расследованием занимается Нацполиция Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла государственная комиссия по расследованию крушения самолета "Международных авиалиний Украины". В ее состав входят специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

В МИД Украины поясняли, что согласно международному праву, основной страной в расследовании катастрофы самолета Boeing 737-800 является Иран, потому что на территории этой страны произошла трагедия. К расследованию могут присоединиться страны, граждане которых пострадали во время трагедии.

Канада разорвала дипломатические отношения с Ираном в 2012 году, назвав его государством-спонсором терроризма.