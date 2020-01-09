В США считают, что лайнер МАУ могла случайно сбить иранская ракета – СМИ

Чиновники Пентагона и американской разведки на условиях анонимности сообщили журналу Newsweek, что самолет "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение 8 января в Иране, мог быть поражен ракетой созданного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор". Предполагается, что инцидент был случайным. Канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в США все больше склоняются к версии, что самолет был сбит Ираном по ошибке.

Самолет "Международных авиалиний Украины" мог быть сбит ракетой системы противовоздушной обороны Ирана. Об этом 9 января сообщил журнал Newsweek со ссылкой на сотрудника Пентагона, высокопоставленного сотрудника разведки США и сотрудника иракской разведки.

Чиновники на условиях анонимности сообщили, что самолет мог быть поражен ракетой созданного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор".

Сотрудник Пентагона и представитель разведки США предполагают, что инцидент был случайным. Источники сообщают, что противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела страны.

Центральное командование вооруженных сил США, Госдепартамент и Совет нацбезопасности страны не дали комментариев Newsweek по поводу этой информации.

Канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в США все больше склоняются к версии, что самолет был сбит Ираном по ошибке. Такая рабочая теория основывается на информации со спутников, радаров и электронных данных, регулярно собираемых военными и разведывательными службами США.

Источники канала CBS News сообщили, что США зафиксировали сигнал включения иранского радара, а позже произошло две вспышки пуска ракет "земля – воздух". Это, по данным источников, случилось незадолго до крушения украинского самолета.

9 января глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой российского зенитного комплекса "Тор".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Расследованием занимается Нацполиция Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла государственная комиссия по расследованию крушения самолета "Международных авиалиний Украины". В ее состав входят специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17. По словам украинского президента Владимира Зеленского, Украина ожидает, что украинских специалистов привлекут к расшифровке черных ящиков разбившегося в Иране самолета.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.