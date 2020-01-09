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ПРОИСШЕСТВИЯ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Данилов о крушении самолета МАУ: Сегодня мы взяли девять проб ДНК для опознания тел. Еще с двумя – завершим завтра

Завтра должна стать возможной верификация тел украинцев, погибших при крушении самолета МАУ в Иране, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Данилов: Нам хотелось бы, чтобы работа велась круглосуточно. К сожалению, это невозможно
Данилов: Нам хотелось бы, чтобы работа велась круглосуточно. К сожалению, это невозможно
Фото: Олексій Данилов / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что на месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране взяли девять проб ДНК для опознания тел погибших украинцев.

"Работа в Иране уже идет. Украинских специалистов приняли, они начали работу на месте. Условия для конструктивного взаимодействия есть. Конечно, нам хочется, чтобы все происходило быстрее. К сожалению, там все устроено не так. Это культурально – люди на Востоке всегда никуда не торопятся. У них рабочий день заканчивается в 17 часов. Это для них естественно. Нам хотелось бы, чтобы работа велась круглосуточно. К сожалению, это невозможно. Пока все идет по плану. Мы сегодня взяли девять проб ДНК для опознания тел. Еще две – исключительно по логистике задержка. Завтра все завершим, чтобы стала возможной верификация тел", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что не стоит доверять версиям происшествия, которые звучат в СМИ.

"Надеемся, завтра появится какое-то промежуточное понимание произошедшего. Это не значит, что будут сделаны окончательные выводы. Мы с каждым часом получаем все больше информации. Мы не делаем никаких выводов. И не можем делать каких-то заявлений. Сейчас очень много версий циркулирует в СМИ. Мы не можем их комментировать. Но я бы не советовал им доверять, лучше обращаться только к официальным данным", – резюмировал Данилов.

В ночь на 9 января в Иран прибыла государственная комиссия по расследованию крушения самолета "Международных авиалиний Украины". В ее состав входят специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании катастрофы самолета украинской компании МАУ. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт. 

По словам украинского президента Владимира Зеленского, Украина ожидает, что украинских специалистов привлекут к расшифровке черных ящиков разбившегося в Иране самолета.

Сегодня Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой российского зенитного комплекса "Тор".

Теги: Украина, Иран, Алексей Данилов, крушение самолета МАУ в Иране
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