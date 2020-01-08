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Предварительно, все находившиеся на борту разбившегося в Иране украинского самолета погибли – МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили крушение самолета Украинских международных авиалиний в иранском Тегеране. Информация о числе погибших уточняется, по предварительным данным, выживших в авиакатастрофе нет.

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В МИД Украины создали оперативную кризисную группу по крушению самолета в Тегеране
В МИД Украины создали оперативную кризисную группу по крушению самолета в Тегеране
Фото: wikipedia.org

По предварительной информации, все пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося сегодня в Тегеране, погибли, заявил "Интерфакс-Украина" заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации представителя авиакомпании "Международные авиалинии Украины, 8 января 2020 года после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (город Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. Уточненная информация по погибшим гражданам Украины будет отправлена дополнительно", – сказал Кирилич.

Он добавил, что в департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии – 044 238 17 77.

Пассажирский самолет Boeing 737 разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. На борту находилось, по предварительным данным, минимум 170 человек.

Теги: Украина, Иран, МИД Украины, авиакатастрофа, МАУ, крушение, Тегеран, погибшие, крушение самолета МАУ в Иране
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