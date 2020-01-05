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В Иране тысячи людей встречали тело Сулеймани. Фоторепортаж

Сегодня 18.14
В Иран из Ирака доставили тело убитого американскими военными командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. В Мешхеде, куда привезли покойного, на улицы вышли тысячи жителей. Фотографии из Ирана опубликовало агентство ЕРА и пользователи Twitter.
Теги: Иран, Касем Сулеймани
 

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