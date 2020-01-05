Германия намерена не допустить военной эскалации после убийства Сулеймани – глава МИД

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что вместе с США и странами Евросоюза намерен использовать все рычаги для противодействия дальнейшей эскалации ситуации и вести переговоры с Ираном после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

Маас: Любая провокация сейчас может привести к неконтролируемому витку насилия Фото: ЕРА

После убийства командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани ситуация в регионе стала более непредсказуемой, а попытки ослабить напряженность стали еще более сложными. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, написало 4 января издание Bild.

Он назвал главные цели Евросоюза в этом конфликте: избежать военной эскалации, сохранить стабильность и целостность Ирака, не дать ИГИЛ снова укрепиться в регионе.

Маас сообщил, что поддерживает по этому поводу контакт с коллегами из Франции, Великобритании и США.

Он сказал, что стороны будут использовать все рычаги для противодействия дальнейшей эскалации ситуации и вести переговоры с Ираном.

Глава МИД ФРГ высказал мнение, что любая провокация сейчас может привести к "неконтролируемому витку насилия" последствия которого будут непредсказуемы не только для Ближнего Востока, но и для безопасности Европы.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.