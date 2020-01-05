Германия намерена не допустить военной эскалации после убийства Сулеймани – глава МИД

После убийства командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани ситуация в регионе стала более непредсказуемой, а попытки ослабить напряженность стали еще более сложными. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, написало 4 января издание Bild.
Он назвал главные цели Евросоюза в этом конфликте: избежать военной эскалации, сохранить стабильность и целостность Ирака, не дать ИГИЛ снова укрепиться в регионе.
Маас сообщил, что поддерживает по этому поводу контакт с коллегами из Франции, Великобритании и США.
Он сказал, что стороны будут использовать все рычаги для противодействия дальнейшей эскалации ситуации и вести переговоры с Ираном.
Глава МИД ФРГ высказал мнение, что любая провокация сейчас может привести к "неконтролируемому витку насилия" последствия которого будут непредсказуемы не только для Ближнего Востока, но и для безопасности Европы.
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.
В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.
В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.
По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.
Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.