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В США заявили об убийстве в Ираке иранского генерала Сулеймани

Касем Сулеймани, который командовал элитным подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции, был убит в Багдаде сегодня в результате авиаудара. В Пентагоне заявили, что он разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем Ближневосточном регионе.

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В США считают, что Сулеймани причастен к атакам на посольство и военные базы США
В США считают, что Сулеймани причастен к атакам на посольство и военные базы США
Фото: wikipedia.org

Сегодня в Ираке в ходе ракетного обстрела погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Об этом сообщает Reuters.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне назвали авиаудар оборонительным действием, направленным на сдерживание будущих иранских атак и защиту американских граждан за рубежом. Там отметили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа.

США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

"Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе. Генерал Сулеймани и его "Аль-Кудс" были ответственны за гибель сотен американских и коалиционных военнослужащих и ранения тысяч других. За последние несколько месяцев он организовал нападения на коалиционные базы в Ираке, включая нападение 27 декабря, которое привело к гибели и ранению американского и иракского персонала. Генерал Сулеймани также одобрил нападения на посольство США в Багдаде, которые произошли на этой неделе", – говорится в сообщении минобороны США.

В 2015 году Reuters писал, что именно Сулеймани планировал российскую операцию в Сирии.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту и заявили, что нападение на посольство является следствием американской политики в регионе.

Теги: США, Иран, убийство, Пентагон, Багдад, авиаудар, Касем Сулеймани
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