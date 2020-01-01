США направили дополнительные силы в Ирак для защиты посольства

После нападения на посольство Соединенных Штатов в Ираке Пентагон направил для защиты дипмиссии дополнительные силы. Об этом министр обороны США Марк Эспер сообщил в Facebook 31 декабря.
"Мы предприняли соответствующие защитные действия для обеспечения безопасности американских граждан, военного и дипломатического персонала в этой стране, нашего права на самооборону. Мы направили дополнительные силы в поддержку посольства", – написал он.
Как и в других странах, США рассчитывают на помощь Ирака как принимающей страны в защите персонала дипмиссии, отметил Эспер. Он призвал Багдад выполнить это международное обязательство.
31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Иран в организации атаки на дипмиссию и призвал правительство Ирака защитить персонал посольства.