США направили дополнительные силы в Ирак для защиты посольства

Министр обороны США Марк Эспер призвал Ирак выполнить обязательство по содействию принимающей страны в защите сотрудников дипломатической миссии.

После нападения на посольство Соединенных Штатов в Ираке Пентагон направил для защиты дипмиссии дополнительные силы. Об этом министр обороны США Марк Эспер сообщил в Facebook 31 декабря.

"Мы предприняли соответствующие защитные действия для обеспечения безопасности американских граждан, военного и дипломатического персонала в этой стране, нашего права на самооборону. Мы направили дополнительные силы в поддержку посольства", – написал он.

Как и в других странах, США рассчитывают на помощь Ирака как принимающей страны в защите персонала дипмиссии, отметил Эспер. Он призвал Багдад выполнить это международное обязательство.