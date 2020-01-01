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США направили дополнительные силы в Ирак для защиты посольства

Министр обороны США Марк Эспер призвал Ирак выполнить обязательство по содействию принимающей страны в защите сотрудников дипломатической миссии.

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31 декабря на посольство США в Багдаде напали протестующие
31 декабря на посольство США в Багдаде напали протестующие
Фото: ЕРА

После нападения на посольство Соединенных Штатов в Ираке Пентагон направил для защиты дипмиссии дополнительные силы. Об этом министр обороны США Марк Эспер сообщил в Facebook 31 декабря. 

"Мы предприняли соответствующие защитные действия для обеспечения безопасности американских граждан, военного и дипломатического персонала в этой стране, нашего права на самооборону. Мы направили дополнительные силы в поддержку посольства", – написал он. 

Как и в других странах, США рассчитывают на помощь Ирака как принимающей страны в защите персонала дипмиссии, отметил Эспер. Он призвал Багдад выполнить это международное обязательство. 

https://www.facebook.com/SecDef/posts/2527797870875961

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Иран в организации атаки на дипмиссию и призвал правительство Ирака защитить персонал посольства. 

Теги: США, Ирак, Пентагон, нападение, Багдад, Марк Эспер
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