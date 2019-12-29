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Талибы инициировали мирное соглашение с США

Мирное соглашение между "Талибаном" и США позволит вывести из Афганистана американских военнослужащих.

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В Афганистане силы правительства сражаются против повстанцев
В Афганистане силы правительства сражаются против повстанцев
Фото: ЕРА

Группировка "Талибан" хочет подписать мирное соглашение с США. Для этого планируют объявить 10-дневное прекращение огня. Об этом 29 декабря сообщает Associated Press.

Пока неизвестно, когда начнется временное прекращение огня.

Мирное соглашение позволит США вывести свои войска, которые более 18 лет принимают участие в афганском конфликте. На данный момент в Афганистане находится около 12 тыс. военнослужащих из США.

Мирное соглашение основывается на внутренних переговорах между повстанцами и официальными властями Афганистана. Анонимные источники сообщили агентству, что переговоры должны пройти в течение двух недель после подписания документа.

В 2001 году США вместе с союзниками начали в Афганистане операцию против радикального исламистского движения "Талибан", поводом для которой послужили террористические атаки в Америке 11 сентября. В конце 2014 года из Афганистана вывели большинство иностранных войск.

26 января 2019 года агентство Reuters написало, что официальные представители талибов согласовали с американскими переговорщиками проект мирного соглашения, предусматривающий вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

3 сентября специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад сообщил, что США и "Талибан" достигли соглашения об условиях мирного договора в Афганистане.

Однако 7 сентября президент США Дональд Трамп заявил об отмене переговоров из-за теракта, за который "Талибан" взял на себя ответственность.

5 сентября в дипломатическом районе Кабула произошел теракт, в котором погибли двое военнослужащих из состава НАТО: один из них – из Румынии, второй – из США. Об этом сообщала миссия НАТО в Афганистане.

28 октября впервые после провала переговоров в Кабул прибыл специальный посланник США по вопросам Афганистана Залмай Халилзад. Перед визитом он провел серию встреч, посвященных восстановлению мирного процесса, в том числе и с талибами.

28 ноября Трамп встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани и сообщил, что возобновил мирные переговоры талибами.

По данным ООН, за 10 лет конфликта в Афганистане погибло более 100 тыс. мирных жителей.

Теги: США, Афганистан, Талибан, талибы, прекращение огня, конфликт, военнослужащий
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