Боевики "Талибана" похитили в Афганистане 27 активистов движения за мир

Представители радикального движения "Талибан" в Афганистане в четвертый раз похищают активистов Народного движения за мир, которые ездят по стране с маршами.

Сегодня в Афганистане представители радикального движения "Талибан" похитили 27 активистов Народного движения за мир во время марша на западе страны. Об этом сообщает Radio Free Europe / Radio Liberty со ссылкой на лидеров группы и местных чиновников.

Они были похищены в провинции Фарах. Правоохранители начали поиски похитителей.

Активисты движения путешествуют со своими акциями по стране, чтобы распространить послание мира и призвать все стороны конфликта в Афганистане договориться о прекращении огня.

Лидеры движения сказали, что талибы похищают их активистов в четвертый раз.

Последний аналогичный инцидент произошел в июне этого года. Тогда талибы удерживали 25 активистов движения за мир, которые отправились в оплот талибов в провинции Гильменд, пытаясь встретиться с боевиками и призвать их к миру. Они были освобождены через несколько дней.

В прошлом году движение привлекло внимание международного сообщества своими мирными маршами по Афганистану и столице страны Кабулу, во время которых они предупреждали о рекордных уровнях насилия по всей стране.

Движение всегда провозглашало, что выступает исключительно за мир в стране, раздираемой войной.