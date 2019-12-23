Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Действующего президента Афганистана объявили победителем выборов, состоявшихся в сентябре

По предварительным результатам президентских выборов в Афганистане, которые прошли 28 сентября, действующий глава государства Ашраф Гани набрал 50,64% голосов избирателей, тогда как его ближайший конкурент, действующий премьер-министр страны Абдулла Абдулла получил поддержку 39,52% избирателей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гани приветствовал объявление предварительных результатов голосования
Гани приветствовал объявление предварительных результатов голосования
Фото: ЕРА

22 декабря независимая избирательная комиссия Афганистана предварительно объявила победителем президентских выборов действующего главу государства Ашрафа Гани.

Согласно результатам голосования, опубликованным на сайте комиссии, Гани набрал 50,64% голосов избирателей, тогда как его ближайший конкурент, действующий премьер-министр страны Абдулла Абдулла получил поддержку 39,52% избирателей.

Остальные кандидаты набрали менее 4% голосов.

Для участия в выборах зарегистрировались 9,6 млн избирателей, однако избирком оценил явку в 2,6 млн человек и признал действительными только 1,8 млн бюллетеней.

В релизе отмечается, что это предварительные результаты, так как кандидаты имеют возможность обжаловать их. Официальные результаты объявят после рассмотрения таких жалоб. Как сообщает Radio Azadi, жалобы начнут принимать 23 декабря, этот процесс продолжится в течение трех дней.

Asossiated Press пишет, что Абдулла уже назвал результаты выборов "фальсификацией". По словам главы правительства, "чистые результаты" голосования показали бы его победу на выборах.

Гани в Facebook приветствовал объявление предварительных результатов выборов.

https://www.facebook.com/ashrafghani.af/posts/10157377794118292

Выборы президента в Афганистане прошли 28 сентября на фоне нападений на избирательные участки, их предварительные результаты должны были объявить еще 19 ноября, но несколько раз откладывали.

Теги: выборы, Афганистан, фальсификации, голосование, президент, Ашраф Гани
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
Шоптенко подстригла волосы
Шоптенко подстригла волосы
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS