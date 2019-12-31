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В Багдаде напали на американское посольство

Протестующие, которые прорвались на территорию посольства США в Ираке, остановились в 200 метрах от главного здания, на крыше которого были замечены вооруженные американские военные.

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Посольство штурмовало несколько десятков недовольных
Посольство штурмовало несколько десятков недовольных
Фото: ЕРА

31 декабря в Багдаде группа из нескольких десятков сторонников иракской военизированной шиитской группировки напала на посольство США в Ираке. Об этом сообщает Associated Press.

Нападавшие разбили вход на территорию посольства, подожгли зону для приема посетителей.

Охрана применила слезоточивый газ, американские военные были замечены на крыше главного здания посольства с оружием, направленным в сторону прорвавшихся людей. К главному зданию нападавшие не дошли около 200 метров.

Через громкоговоритель людей попросили не входить в здание, объяснив, что "сообщение доставлено".

Информации о жертвах не поступало.

Иракские силы безопасности в ситуацию не вмешивались.

Из-за нападения на посольство местных его сотрудников эвакуировали через задние ворота, часть дипломатов забрали вертолеты, остальных выводили в "безопасные зоны".

Акция протеста связана с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков шиитской военизированной группы, связанной с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемой Ираном, отмечает агентство. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

В ноябре протестующие подожгли консульство Ирана в иракском городе Наджаф.

Теги: США, Ирак, посольство США, вертолет, нападение, Багдад, дипломаты, Хезболла
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