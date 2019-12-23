23 декабря завершается срок, выделенный парламенту Ирака на избрание нового премьер-министра.

В Ираке тысячи демонстрантов требуют избрания нового премьер-министра на смену подавшего в отставку Адиль Абдула-Махди. Об этом сообщает 23 декабря Associated Press.

22 декабря завершается дважды перенесенный срок, выделенный парламенту на избрание нового главы правительства. Срок истек 19 декабря, но был продлен до полуночи 22 декабря.

В знак протеста демонстранты вышли на улицы Багдада, а также перекрыли ключевые дороги в южных провинциях, включая богатую нефтью Басру.

С 1 октября в Ираке проходят протесты, в результате которых погибли по меньшей мере 400 человек. Демонстранты требуют искоренить коррупцию, создать рабочие места, улучшить соцуслуги и провести избирательную реформу, которая даст гражданам больше прав при избрании депутатов. Еще одним требованием был уход из правительства премьер-министра.

29 ноября Махди подал в отставку после резкой критики правительства со стороны высшего шиитского духовника Ирака Али аль-Систани. 1 декабря парламент принял его отставку.